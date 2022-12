Mutant Année Zéro JDR – les Arches

Vous cherchez désespérément un plan JDR d’une Arche pour Mutant Year Zero de chez Arkhane Asylum ? Il y a de fortes chances que le contenu de cet article de blog sur le JDR post apocalyptique va vous intéresser ! En plus, je mets quelques trucs et astuces pour créer sa map JDR facilement et la transformer en une battlemap JDR intéressante.

Comment créer un plan pour jeu de rôle post-apo ?

Pour la création de cartes JDR adaptées pour le jeu MYZ, il faut souvent s’adapter au matériel que l’on trouve sur le net. Mais ici, je vais vous partager un lien qui va vous permettre de créer vous-même un plan de route. Ou une carte de jeu de rôle post apocalyptique facilement. La vidéo tuto est ancienne mais est toujours d’actualité : comment créer une map Mutant Year Zero.

Cette vidéo tutoriel de comment créer sa carte pour jeu de rôle post-apo m’a énormément aidé. Je passe directement via le site de Stamen pour générer mes propres maps post-apo en style watercolor. Vous pourrez par la suite imprimer votre set de plans JDR et en faire une véritable aide de jeu pour votre jeu de rôle sur table. Vous pourrez même quadriller le tapis de jeu quadrillé en téléchargeant un quadrillage de carte sur Gridzzly.

Les Arches du JDR Mutant Year Zero, c’est quoi ?

Mutant Year Zero ou Mutant Année Zéro en français, regroupe toute une gamme de livres de jeu de rôle. Cette gamme tire son inspiration de Mutant : Roleplaying after the Apocalypse. Edité en France par Sans Détour (uniquement le livre de base) dans un premier temps, la licence a été reprise par l’éditeur de JDR Mutant Year Zero Arkhane Asylum. Accessoirement, c’est aussi un jeu vidéo disponible sur Epic Games.

Comme tout JDR post-apocalyptique qui se respecte, on y incarne des survivants dans un futur lointain où l’apocalypse a sévi. Pour le coup, dans MYZ, vous êtes des membres d’une communauté que vous aurez créée en plus de vos personnages. Ce type de communautés est appelée les Arches (ou Ark dans Mutant Année Zero version anglaise). Pour les personnages joueurs, l’Arche est comme un foyer, une maison, un repaire. C’est un refuge où sécurité, confort et nourriture sont à accessibles.

Le système du jeu Mutant, le Zero Engine de Fria Ligan (ou Free League), permet d’améliorer votre Arche et participer à son évolution en termes de défenses, de ressources, de connaissances et autres. Mais difficile de comprendre ce qu’on peut améliorer lorsqu’on n’a pas de visuel. Alors du coup, je me suis mis à créer des plans pour les Arches MYZ. J’en mets à disposition dans cet article et je donne quelques astuces pour créer soi-même une carte JDR pour Mutant Année Zéro. Si vous recherchez une battle map pour Mutant Year Zero, c’est légèrement différent.

Quelques Arches – Ark pour Mutant Year Zero

Je me suis donc attelé à créer des maps pour JDR sous forme de plan d’Arche dans l’univers de Mutant Year Zero Arkhane Asylum Publishing. Je mets donc à disposition ici-même trois plans de JDR gratuits à télécharger.

Il y a en premier lieu le plan de l’Aéroport qui permet de s’installer et et de construire plein d’ateliers : ➡️ Mutant Année Zero airport plan.

J’ai également créé la carte JDR de la Prison. Un lieu presque essentiel où il est facile de se défendre : ➡️ Mutant Year Zero Prison map.

Et j’ai également pris le temps de créer ce plan gratuit de l’Entrepôt pour jeu de rôle : ➡️ Warehouse plan Mutant RPG.

Ces cartes peuvent être utilisées pour du plateau jeu de rôle à imprimer facilement et sans soucis. Certaines comprennent même des versions de carte de JDR vierge.